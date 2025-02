Marataízes retoma construção de Unidade de Saúde

A Prefeitura de Marataízes deu um importante passo nesta terça-feira (18), com o reinício das obras da Unidade de Saúde da Praia do Cações.

A retomada da construção da unidade é um marco para a comunidade, que em breve contará com uma estrutura moderna e equipada para oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado. A unidade visa ampliar a cobertura da atenção básica, garantindo que os moradores da região tenham acesso a serviços de qualidade perto de casa.

Para o prefeito Toninho Bitencourt, o avanço das obras representa mais um compromisso assumido sendo colocado em prática. Já a secretária de Saúde, Ziene Costa, também ressaltou a importância do projeto para a expansão da rede municipal de saúde.

Com o andamento das obras, a previsão é que a nova Unidade de Saúde da Praia do Cações esteja pronta para atender a população o mais breve possível, consolidando mais um avanço significativo na infraestrutura de saúde do município.