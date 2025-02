Ministério Público do Espírito Santo discute ações para 2025

O Fórum de Execução Estratégica (FEE) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realizou, na manhã desta terça-feira (04), a primeira reunião do grupo no ano de 2025. Membros integrantes da Administração Superior, Centros de Apoio, Grupos de Trabalho e Núcleos participaram do encontro, que abordou o início planejamento das ações estratégicas do MPES para o ano.

Mesa de honra

Estiveram na mesa de honra o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Berdeal; a Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional, Luciana Andrade, que coordena o FEE e conduziu parte dos trabalhos; e a Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Elda Márcia Moraes Spedo.

Berdeal enfatizou a importância do encontro para destacar o trabalho realizado pelos Centros de Apoio, Grupos de Trabalho, Núcleos e pelos Promotores de Justiça nos serviços prestados pelo MPES em prol da sociedade capixaba, e agradeceu as lideranças pela atuação.

Ações para 2025

Durante a reunião, o PGJ pontuou que a instituição está emprenhada no uso responsável da Inteligência Artificial (IA) como forma de aprimorar a atuação. Também falou sobre a iniciativa “Conecta”, uma série de encontros com foco na aproximação entre o Ministério Público e os municípios capixabas, com apoio às políticas públicas.

Outra pauta da reunião foi o IV Congresso Estadual de Membros do MPES, que acontecerá nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, com o objetivo de promover a integração institucional e o aprimoramento técnico dos participantes.



Leia Também: Tribunal volta a suspender lei que prevê aumento para prefeito no ES