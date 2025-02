Modernização do Aeroporto Raimundo de Andrade é confirmada

Em janeiro de 2025 o governo do estado anunciou que o Aeroporto Raimundo de Andrade será modernizado por meio de um investimento de R$76,5 milhões. O estabelecimento encontra-se em Cachoeiro do Itapemirim, um dos municípios mais populosos do Espírito Santo, e o investimento promete aquecer a economia local e trazer benefícios duradouros para a região.

O que será feito?

O próprio governador do estado, Renato Casagrande, apontou quais serão as melhorias no aeroporto. Confira na lista a seguir:

Melhoria da pista;

Ampliação do pátio;

Construção de um terminal de passageiros com o dobro do tamanho.

Tudo isso servirá para aumentar a capacidade do aeroporto de acomodar pessoas e aviões, ao mesmo tempo em que ampliará as suas possibilidades de uso.

De acordo com a prefeitura de Cachoeiro, o aeroporto é utilizado principalmente para o transporte de equipes médicas, oficiais do exército, empresários, políticos e artistas com shows na região.

Segundo o governador, após a modernização, o aeroporto poderá operar voos comerciais caso haja interesse das empresas do setor.

Não foi informado se o aeroporto terá suas atividades suspensas por causa da modernização, mas foi mencionado que a conclusão da obra está prevista para março de 2026.

O nome da empresa responsável pela modernização não foi citado na nota oficial do governo, mas foi mencionado que se trata da mesma responsável pelos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e outros importantes do Brasil.

Outras possibilidades para o espaço

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, destacou que já estão sendo estudadas outras possibilidades de uso para o espaço. Ele não chegou a dizer exatamente quais são essas outras possibilidades, mas sabemos que um aeroporto como o Raimundo de Andrade pode ser usado para treinamento de pilotos e paraquedismo como esporte, por exemplo.

Além disso, a administração do espaço pode se beneficiar do interesse recente dos brasileiros pela aviação. Esse entusiasmo pode ser percebido tanto no aumento da busca por atividades aéreas recreativas, como o paraquedismo, quanto no sucesso de produtos culturais que exploram essa temática, como o filme Top Gun: Maverick, que arrecadou mais de R$100 milhões no Brasil, e até mesmo o jogo Aviator, um game online que tem a aviação como temática e que viralizou recentemente no Brasil.

Dessa forma, a administração pode aproveitar que a aviação está em alta entre os brasileiros para oferecer atividades para civis que não possuem necessariamente um vínculo profissional com a aviação. Um exemplo é o paraquedismo recreativo.

A modernização faz parte de um grande projeto do governo

Além da modernização do aeroporto, outras obras estão sendo realizadas no setor logístico do estado, como a duplicação da BR-262. O grande plano do governo é ter boas ferramentas de transporte no Espírito Santo para tornar a região ainda mais competitiva em nível nacional.

Como consequência dessa iniciativa, a economia local estará aquecida, uma vez que todos esses projetos exigirão mão de obra da região. Portanto, podemos concluir que a modernização do aeroporto, assim como as outras obras, representa um bom negócio para o Espírito Santo antes mesmo da conclusão.