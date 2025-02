Momentos de terror em Cachoeiro: filhos são feitos reféns pelo pai

A Polícia Militar prendeu um homem na última segunda-feira (17), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, após ele manter os dois filhos, de 12 e 20 anos, como reféns.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. Assim que notou a presença dos policiais, o suspeito se trancou em um quarto com os filhos. Além disso, ele alegou estar armado e fez ameaças contra os policiais.

A equipe da Força Tática atendeu ao chamado para prestar apoio. O homem continuou se recusando a liberar os filhos e ameaçou incendiar o imóvel com um botijão de gás aberto.

Durante a intervenção tática, ao encontrar a equipe policial, ele ignorou as ordens e avançou contra os militares, que responderam com um disparo da Taser 7. Em seguida, os agentes o algemaram.

Os policiais o conduziram à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim sem lesões significativas, necessitando apenas atendimento para pequenas escoriações causadas pela resistência e contenção.

