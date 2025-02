Motociclista morre após colidir frontalmente com ônibus no ES

Na manhã deste domingo (2), uma motocicleta Kawasaki Z900 colidiu com um ônibus no km 69 da BR-262, próximo a Casa da Bica, em Marechal Floriano, o que resultou na interdição parcial da rodovia, em ambos os lados da pista.

Segundo informações do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), o ônibus seguia na direção de Minas Gerais, quando realizou uma ultrapassagem indevida, logo depois da ponte, que fica em frente a Casa da Bica, assim, o veículo colidiu frontalmente com a motocicleta, que vinha no sentido oposto, junto com um grupo de motociclistas.

A vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local do acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento. A PRF também esteve presente no local.

Leia também: Carro colide com poste em avenida de Cachoeiro