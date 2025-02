Motociclistas jogam motos contra agentes em operação contra rolezinhos

Na madrugada desta sexta-feira (7), as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do grupamento Comunitário da Guarda Municipal de Vila Velha realizaram mais uma “Operação Rolezinho”. A ação aconteceu em Pontal das Garças. Ao todo, 17 pessoas foram presas, três menores apreendidos, 17 motos removidas e 29 autos de infrações, confeccionados. Alguns motociclistas chegaram a jogar as motos em cima dos agentes.



A operação foi realizada após uma denúncia. “Recebemos a informação de que os motociclistas estariam se reunindo em Cariacica e chegariam em Vila Velha pela Rodovia Leste-Oeste. Reunimos os agentes e fizemos o cerco para garantir a segurança viária da cidade. Cerca de 30 motocicletas participavam do rolezinho que foi frustrado pela GMVV”, afirma o Subinspetor da ROMU, Thiago Vendramini.



Ao avistarem os motociclistas, os agentes deram ordens de parada, que não foram atendidas. Foi necessário efetuar disparados de munição de elastômetro, conhecida popularmente como “bala de borracha”.



“Foram efetuados 39 disparos de munições não letais. No entanto, os disparos não inibiram os condutores, que jogaram as motos para cima dos agentes, colocando a vida dos guardas em risco. Como uso progressivo da força e para repelir iminente e injusta agressão, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo. Um disparo atingiu a perna de um motociclista. Além de atentarem contra a vida dos guardas, os motociclistas colidiram em três viaturas”, afirma a Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques.



Além do adulto, um menor também foi atingido, mas com um disparo de elastômetro, munição não letal. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital da Grande Vitória. O menor recebeu alta hospitalar e foi encaminhado à Delegacia do menor infrator – Deacle.



O Secretário de Defesa Social de Trânsito de Vila Velha, Major Rogério Gomes explicou a ação dos agentes. “Não toleramos esse tipo de conduta em Vila Velha. Os Guardas Municipais estão de parabéns, pois agiram rápido e frustraram mais um rolezinho e garantiram a segurança viária do município”, ressaltou o secretário.



O Inspetor da Romu, Iuri Silva, afirma que o sucesso da operação foi devido à informação repassada por um morador. “Assim como nas outras vezes, conseguimos êxito nessa operação por causa da denúncia. Vale ressaltar a importância dos moradores denunciarem para que possamos agir e impedir esses eventos não autorizados. A população pode nos acionar pelo 153”, afirmou o Inspetor.



Infrações



Durante a operação 29 autos de infração foram confeccionados como: Exibição e demonstração de manobra de veículos sem permissão; Conduzir o veículo com a placa sem visibilidade; Conduzir o veículo com característica alterada; Participar na via como condutor em evento não autorizado, etc.



Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a conduta de Participar na via como condutor em evento não autorizado é uma infração Gravíssima, no qual a multa é aplicada dez vezes o valor de R$ 293,47 e chegar a R$ 2.934,70.



Outras operações



A Guarda Municipal de Vila Velha realizou três “Operações Rolezinho”, que culminaram em 64 motos apreendidas. As operações aconteceram nos bairros Vale Encantado, Boa Vista e Praia da Costa. Nelas nenhum suspeito foi detido, apenas auto de infrações foram lavrados.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui