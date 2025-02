Carro roubado é recuperado após perseguição em Rio Novo do Sul

Na tarde desta terça-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado, após uma perseguição na BR-101, em Rio Novo do Sul.

Uma equipe da PRF realizava patrulhamento no km 381 da rodovia, quando avistaram um Toyota Corolla com indicativo de clonagem. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, entrando em uma estrada de chão no km 383. Após cerca de 5 km de acompanhamento tático, ele perdeu o controle do carro e colidiu contra a cerca de uma propriedade rural. Em seguida, abandonou o veículo e fugiu a pé em meio a uma densa plantação de café.

Os policiais realizaram buscas na região, mas não conseguiram localizar o suspeito. No entanto, durante a identificação dos elementos característicos do veículo, foi constatado que o Corolla era roubado e tinha registro de furto desde 27/06/2017, em Cariacica/ES. Além disso, a equipe conseguiu identificar o suspeito por meio da CNH e de celulares que ele deixou cair durante a fuga.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim para as providências cabíveis.

