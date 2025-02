Operação conjunta combate o tráfico de drogas em cidades do Sul do ES

A Polícia Civil (PC), por meio das Delegacias de Polícia (DP) de Bom Jesus do Norte, Apiacá e São José do Calçado, subordinadas à Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS) e em conjunto com a Polícia Militar (PM), realizou uma operação, nessa terça-feira (11), para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da Comarca de Bom Jesus do Norte. Quatro homens, de 22, 24, 32 e 43 anos, foram presos, e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido.

Com o adolescente foi encontrado um revólver calibre .32, além de 48 buchas de maconha, 210 pedras de crack, 49 papelotes de cocaína. Ele estava em uma das residências do homem de 32 anos, que estava associado ao menor para a prática do tráfico de drogas. Por isso, o homem de 32 anos também foi autuado em flagrante. Durante a operação, foram apreendidos R$ 4.735,90 em dinheiro, celulares, relógios, uma balança de precisão, materiais para preparo e acondicionamento de drogas, além de quatro motocicletas, adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas pelo indivíduo de 32 anos.

O indivíduo de 43 anos foi preso com o apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), na cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Na residência do suspeito foram encontradas quatro pequenas porções de maconha e R$ 67.260,00 em dinheiro.

A operação é um desdobramento de uma ação anterior realizada em 11 de dezembro do ano passado, quando foram apreendidos 281 gramas de cocaína, 1, 3 quilo de maconha, R$ 4.987,80 em dinheiro e uma balança de precisão, encontrados na lanchonete do homem de 43 anos. As investigações apontaram que os envolvidos integravam uma célula da facção criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte, com associação entre si e com outras pessoas, incluindo menores de idade.

O adolescente será responsabilizado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), unidade Sul. Já os maiores de idade, foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), ficando à disposição da Justiça.

