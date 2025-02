Mudanças em linha de ônibus começam nesta segunda (24) em Cachoeiro

A localidade de São Simão, zona rural próxima ao bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, será beneficiada com a implementação de novos horários de ônibus por meio da extensão da Linha 080 – IBC X Centro. A iniciativa, que entra em vigor em caráter experimental a partir desta segunda-feira (24), promete melhorar a mobilidade na região, especialmente para estudantes e trabalhadores que dependem do transporte público.

A medida foi anunciada pela Agersa (Agência Reguladora de Serviços Públicos de Cachoeiro), responsável por regular o serviço de transporte na cidade. A Linha 080, que conecta o bairro IBC ao Centro, passará por uma série de ajustes para otimizar o atendimento e reduzir custos operacionais.

De segunda a sexta-feira, a grade de horários contará com 54 viagens, com intervalos de 40 minutos entre cada uma. Aos sábados, o número de horários aumentará de 38 para 44, e aos domingos e feriados, o serviço será ampliado de 18 para 22 horários. Além disso, a primeira viagem em dias úteis passará a sair do IBC às 4h50, antecipando-se em 40 minutos em relação ao horário atual (5h30).

Já a última viagem do dia, que atualmente parte do Centro às 22h, será feita às 22h35. Aos domingos, o bairro será atendido com viagens até às 22h, três horas a mais do que o horário atual (19h).

Um dos pontos mais aguardados pela comunidade é o retorno do atendimento à localidade de São Simão. A nova operação incluirá horários específicos para atender à demanda escolar, com partidas às 6h10, 12h10 e 18h10 (de São Simão) e retornos às 11h15 e 17h15 (do Centro) de segunda a sexta-feira. Aos sábados, os horários serão às 6h50 (São Simão), 12h35 (Centro) e 13h30 (São Simão). Essa medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes que migraram para escolas no município de Atílio Vivácqua e desejam retornar às escolas da região do IBC.

O diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos Gomes Coelho, destacou a importância da iniciativa para a comunidade local: “Essa ampliação e reestruturação da Linha 080 representam um avanço significativo no transporte público da região. Estamos atendendo a uma demanda antiga da população de São Simão, especialmente dos estudantes, que precisam de um serviço eficiente e confiável. Além disso, a otimização dos horários garante a sustentabilidade do sistema, beneficiando todos os usuários”, reforça.

A expectativa é que a nova operação traga mais comodidade e segurança para os moradores da zona rural. A Agersa reforça que o caráter experimental da medida permitirá ajustes futuros, caso necessário, para garantir a qualidade do serviço.

Confira a nova grade de horários

De segunda a sexta-feira

6h10, 12h10 e 18h10 – Saída de São Simão

11h15 e 17h15 – extensão até São Simão

21h55 – Ao sair do Centro, seguir até a Rodoviária, MULTIVIX (período de aula), Shopping Sul e Alto Monte Cristo, em dias úteis

22h35 – Ao sair do Centro, seguir até a Rodoviária e Shopping Sul, em dias úteis

Sábados, domingos e feriados

6h50 e 13h30 – Saída de São Simão

12h35 – Extensão até São Simão

22h25 – Ao sair do Centro, seguir até a Rodoviária, Shopping Sul e Alto Monte Cristo, em dias de sábados

22h00 – Ao sair do Centro, seguir até a Rodoviária, Shopping Sul e Alto Monte Cristo, em dias de domingos e feriados

