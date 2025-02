Mulher é brutalmente agredida com golpes de facão pelo marido no ES

Uma mulher de 33 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite do último sábado (8), na localidade de Córrego Monforte, em Piaçu, na zona rural de Muniz Freire.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que o marido chegou em casa embriagado e começou a agredi-la com um facão.

A mulher apresentava ferimentos na cabeça, no ombro, no braço e na mão. Ela foi encaminhada para um hospital da região, onde recebeu os primeiros socorros.

O suspeito não foi localizado.

