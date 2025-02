Mulher é espancada por quatro homens no meio da rua em Iúna

Uma mulher de 22 anos foi espancada na noite do último domingo (16), no bairro Quilombo, em Iúna.

A vítima contou aos militares que caminhava pela rua quando foi abordada por quatro homens, que a agrediram com socos, chutes e uma barra de ferro. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher relatou que conhece os agressores e que é usuária de drogas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros e a encaminhou à Santa Casa de Iúna.

Os policiais realizaram buscas no local onde ocorreu a agressão; no entanto, ninguém foi encontrado.

