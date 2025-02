Nossa Senhora das Neves: Santuário passa por revitalização e restauro

Símbolo da presença jesuítica no Espírito Santo, o Santuário de Nossa Senhora das Neves, no município de Presidente Kennedy, está na fase inicial das intervenções de revitalização e restauro dos bens integrados.

No intuito de preservar e revitalizar o valioso patrimônio histórico-cultural da região sul Capixaba, o templo, localizado na Praia das Neves, a 27 km do centro, está passando por intervenções de restauro que inclui a implementação de medidas de conservação que garantam a manutenção a longo prazo, como pintura interna e externa, retirada de infiltrações, restauro dos púlpitos, restauro das porta laterais e prospecções.

O local também receberá um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) – um conjunto de estruturas e dispositivos que captam e direcionam raios para o solo. A substituição de telhas danificadas e reconstituição de rufos no telhado, conclui a lista de intervenções do projeto.

A restauração é realizada por meio de uma parceria firmada entre a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, através da Cáritas Diocesana, com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para a reforma ocorrer, o Iphan firmou um termo de colaboração junto com a Cáritas da Diocese de Cachoeiro

Tombada como patrimônio histórico pelo estado em 26 de novembro de 2008, através da Resolução 002/2008 do CEC- SECULT-ES – Conselho Estadual de Cultura da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, a expectativa é que o projeto não apenas devolva à comunidade o Santuário de Nossa Senhora das Neves revitalizada, mas também impulsione as peregrinações, atraindo visitantes interessados na riqueza histórica e religiosa da igreja.

Além da Igreja de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, serão revitalizadas as Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim e a Igreja São Pedro de Alcântara, em Mimoso do Sul, dentro do Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana. Os valores levantados para os projetos são provenientes de uma verba parlamentar.

Santuário de Nossa Senhora das Neves

A igreja foi construída 1694 com conchas, pedras de arrecifes (retiradas da região), barro, areia e cal pelos jesuítas, com a ajuda dos índios catequizados.

Os jesuítas chegaram à região pelo Rio Itabapoana e se instalaram na Fazenda Muribeca, que produzia carne, peixe e outros alimentos para o sustento do projeto missionário no estado.

A pequena igreja perdida no meio da restinga já enfrentou a ganância de caçadores de tesouro, que fizeram várias escavações por baixo da igreja em busca do suposto ouro deixado pelos jesuítas, quando foram expulsos do Brasil em 1759. O templo também sofreu um incêndio no ano 1964, século XX, mas manteve a volumetria, sendo mais impactados: telhados e torre.

Nossa Senhora das Neves

A história de Nossa Senhora das Neves teve origem no dia 5 de agosto de 352 em Roma, quando Nossa Senhora teria aparecido numa visão ao Papa Libério e a um rico romano pedindo que fosse construída uma igreja no local onde nevasse.

Era verão, mas no dia seguinte pela manhã ocorreu uma forte nevada no monte onde foi construído o santuário de Santa Maria da Neve.

Em território Capixaba, a devoção a Nossa Senhora das Neves, em Muribeca, iniciou no ano de 1750, com a chegada da imagem de Nossa Senhora, denominada por chegar no dia 05 de agosto daquele ano, como Nossa Senhora das Neves.

