Novo aumento? Passagem de ônibus pode ficar mais cara em Cachoeiro

Cachoeiro pode ter, nas próximas semanas, um novo aumento no valor da passagem do transporte coletivo. No último ano, o reajuste foi de R$ 4,10 para R$ 4,40 nos tipos de pagamento a bordo em dinheiro, vale-transporte e nas linhas distritais.

Para este ano, o novo valor ainda não foi divulgado por parte da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de itapemirim (Agersa). Entretanto, seguindo a tendência dos anos anteriores, a expectativa é a de que um novo reajuste ocorra no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com a Agersa, o reajuste tarifário anual é estabelecido pelo contrato de concessão do serviço de transporte. Ele é calculado a partir de uma fórmula paramétrica, que leva em conta custos operacionais, como mão de obra, combustível e manutenção de veículos.