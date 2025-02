Sedu abre inscrições para Agentes de Integração Escolar no ES

Estão abertas, até as 17 horas da próxima quarta-feira (19), as inscrições para o processo seletivo de Agentes de Integração Escolar (AIE). Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, por meio do portal Seleção (Clique AQUI e acesse).

Os servidores contratados neste edital atuarão nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, em regime de 40 horas semanais, com concessão de bolsas no valor de R$ 1.500,00.

Confira o Edital nº 06/2025

Projeto Agente de Integração Escolar

O Projeto Agente de Integração Escolar (PAIE), instituído pela Lei n. 11.949/2023 e regulamentado pela Portaria n. 243-R/2023, tem como finalidade o desenvolvimento de ações que contribuam para o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos estudantes. Os profissionais selecionados atuarão na busca ativa escolar junto às escolas, famílias e comunidades.

Uma das metas centrais do PAIE é estimular a participação ativa e a cooperação das famílias no percurso educacional dos estudantes, além de identificar fatores que contribuem para a evasão, o abandono e a reprovação escolar. O projeto também visa localizar adolescentes e jovens que tenham deixado a escola ou estejam em situação de vulnerabilidade.

Outro pilar fundamental do PAIE é o mapeamento das instituições que atuam na proteção dos direitos da criança e do adolescente, fortalecendo a comunicação entre a escola, a comunidade, as famílias e a rede de apoio e proteção social.