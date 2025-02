Número de assassinatos cai pela metade em Vitória no mês de janeiro

Vitória segue colhendo os frutos do trabalho integrado das forças de segurança e de robusto investimento em segurança, registrando, em janeiro de 2025, uma redução de 50% nos homicídios em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2024, foram 12 assassinatos na capital. Este ano, o índice caiu pela metade.

Esse resultado reforça a tendência de queda contínua nos crimes violentos, que já havia sido observada ao longo de 2024. A cidade teve menos 35% assassinatos em todo o ano, se comparado ao anterior.

“A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), em parceria com demais órgãos de segurança pública, tem intensificado ações estratégicas, como o patrulhamento preventivo, o uso de inteligência artificial, tecnologias e a atuação cada vez mais qualificada do efetivo. Essas medidas contribuem diretamente para o aumento da sensação de segurança e para a preservação de vidas”, detalhou Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória.

Ao citar as tecnologias, o secretário ressalta a Central de Monitoramento da Guarda de Vitória (Ciom), que concentra a operacionalização de 1.132 câmeras, botões de pânico escolar e de proteção à mulher, cerco eletrônico e botão do SOS Comércio. Além disso, a aplicação da inteligência artificial na rotina das ações da Guarda.

A manutenção dessa trajetória de redução da violência demonstra a eficácia das políticas de segurança adotadas.

“O nosso objetivo é sempre proteger e tornar a cidade cada dia mais tranquila. Além dos homicídios, 2024 também apresentou queda de crimes patrimoniais como 36% menos roubos de carros. Os dados materializam todo o trabalho no setor da Segurança Urbana e de integração com outras áreas. Saímos de 4 escolas de tempo integral e vamos fechar o ano com 41; estamos erradicando a extrema pobreza com o programa Vix + Cidadania; ofertamos cursos profissionalizantes, possibilitando o ingresso a novas vagas de emprego; ampliamos a oferta de saúde com 1,5 de consultas e exames especializados e a ampliação de atendimento em unidades básicas e já ressignificamos 1.500 vidas por meio do nosso abrigo transitório para pessoas em situação de rua. Temos um conjunto de políticas públicas que gera oportunidades e devolve a cidadania à nossa população, declara o prefeito Lorenzo Pazolini.

O compromisso da administração municipal é seguir avançando com inteligência, planejamento e ações integradas, garantindo um ambiente cada vez mais seguro para todos os cidadãos.

