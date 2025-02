“O Carnaval de Vitória só cresceu”, diz Luiz Paulo Vellozo

Vitória dá a largada para o Carnaval nesta sexta-feira (21), com a tradição que coloca a capital capixaba no mapa da folia brasileira. O portal AQUINOTICIAS.COM, que trará uma cobertura em tempo real dos desfiles, foi em busca da história por trás da reconstrução do Carnaval de Vitória. Você conhece?

Um dos principais protagonistas desse processo foi o engenheiro de produção, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), ex-prefeito de Vitória (1997-2005), e ex-deputado federal pelo Espírito Santo. Apaixonado pelo Carnaval, Luiz Paulo trouxe sua experiência vivida no Rio de Janeiro, onde morou por 20 anos, para resgatar a festa na capital capixaba.

Resgate do Carnaval Capixaba

Ao retornar ao Espírito Santo, ainda no governo Albuíno Azeredo, Luiz Paulo percebeu que o Carnaval local estava desaparecendo. “Já fazia mais de oito anos que não havia desfiles. As verbas eram manipuladas por maus políticos e maus sambistas, e o público parecia não se importar”, relembra.

Em sua campanha para a Prefeitura, em 1996, ele prometeu revitalizar o evento. “Convidei Cláudia Cabral, produtora do Rio de Janeiro, para ajudar na reestruturação do Carnaval de Vitória. Como o governo estadual não dispunha de recursos, decidimos seguir um caminho independente.”

O projeto envolveu os prefeitos da Grande Vitória, que passaram a apoiar as escolas de samba de suas respectivas cidades. O desfile retornou de forma modesta na avenida Jerônimo Monteiro, sem carros alegóricos, ingressos ou concurso, mas com o objetivo de resgatar a cultura carnavalesca nas comunidades.

A Prefeitura de Vitória liderou esse movimento, promovendo oficinas com professores especializados em bateria, fantasias, adereços e enredos. “Cada escola recebeu um cachê equivalente a uma atração nacional. A Prefeitura de Cariacica aderiu ao modelo, assim como a Serra. Vila Velha, porém, não participou nos primeiros anos”, conta Luiz Paulo.

A volta ao Sambão do Povo

Em 1998, os desfiles voltaram à Jerônimo Monteiro e se mantiveram lá até 2000. Ao ser reeleito, Luiz Paulo cumpriu a promessa de levar o evento de volta ao Sambão do Povo. “Realizamos uma grande reforma, demolindo parte da arquibancada para criar o recuo da bateria, algo essencial para um desfile estruturado.”

No Carnaval de 2001, o desfile voltou com carros alegóricos e a participação das escolas de samba de Vila Velha. A nova Liga das Escolas de Samba da Grande Vitória foi criada, tendo Bernadette de Jucutuquara como sua primeira presidente. “Entregamos à Liga a gestão do Carnaval, incluindo camarotes, ingressos e organização geral”, destaca.

Carnaval Capixaba: tradição e turismo

Para Luiz Paulo, a retomada foi desafiadora, mas um sucesso. “Nestes 25 anos, o Carnaval de Vitória só cresceu. Hoje, é uma das grandes expressões da cultura popular e um dos pilares para consolidar a Grande Vitória como um destino turístico nacional e internacional.”

Com a festa consolidada, Vitória reafirma sua posição no circuito carnavalesco brasileiro, garantindo que a folia comece no Espírito Santo.

Confira o vídeo: