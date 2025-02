‘O Homem-Cão’ é uma das opções de lazer nos cinemas de Cachoeiro

Uma nova animação chega aos cinemas de Cachoeiro como opção de lazer. O filme “O Homem-Cão” foi lançado nesta quinta-feira (27) e conta uma história envolvente para a família toda curtir.

Na história, o Homem-Cão nasce depois de um acidente entre um policial humano e seu fiel cachorro de estimação durante uma operação, na qual o objetivo é salvar a vida de ambos.

Nesse sentido, com a nova identidade, o homem-cão vira então um protetor da cidade e precisa parar os planos de destruição do malvado gato e supervilão, Pepê.

Baseado na série de livros de sucesso de Dav Pilkey, Homem-Cão se transforma no herói que precisa ser e descobre o poder da família em meio a aventuras eletrizantes.

Cine Unimed

Sala 01

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Os Radleys (2D)

Sala 02

Capitão América: Admirável Mundo Novo (3D)

Sala 03

O Homem-Cão (2D)

Fé Para o Impossível (2D)

Sala 04

Flow (2D)

Moana (2D)

Ainda Estou Aqui (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Moana 2 (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Os Radleys (2D)

Sala 02

O Homem-Cão (2D)

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Fé Para o Impossível (2D)

