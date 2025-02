Onda de calor: como empreender e lucrar com as altas temperaturas

Com o avanço de mais uma onda de calor pelo Brasil, as temperaturas elevadas trazem desafios, mas também oportunidades para quem deseja empreender. De acordo com o Climatempo a onda de claor que estava localizada apenas na região Sudeste se espalhou para estados do Sul, Centro-Oeste e Nordeste, atingindo grande parte dos municípios brasileiros

Para além dos malefícios à saúde, a onde de calor pode ser uma aliada para quem deseja empreender e lucrar com as altas temperatuas. De acordo com especialistas, esse cenário tende a ser cada vez mais comum, principalmente em países tropicais.

Leia também: Onda de calor no ES não vai mais acabar? Entenda

Empreender no calor

Nesse sentido, o calor intenso impulsiona o consumo de produtos e serviços específicos, criando um mercado aquecido para diversas áreas. Confira algumas ideias para aproveitar o momento e lucrar. Empreender em períodos de calor intenso pode ser uma excelente oportunidade para gerar renda extra ou até consolidar um novo negócio.

1. Venda de bebidas geladas e alimentos refrescantes

Nos dias de onda de calor, o consumo de água, sucos, refrigerantes e bebidas naturais aumenta significativamente. Empreendedores podem investir na venda de bebidas geladas, como chás naturais, águas saborizadas e até drinks não alcoólicos. Além disso, outra opção promissora é a comercialização de picolés, sorvetes e açaí, que têm grande aceitação no mercado.

Foto: Freepik

2. Roupas leves e acessórios de proteção

O calor extremo exige roupas confortáveis e frescas. Vender roupas de algodão, moda praia e tecidos leves pode ser uma excelente aposta. Além disso, acessórios como chapéus, bonés e óculos de sol tornam-se indispensáveis e podem ser comercializados tanto online quanto em pontos estratégicos de grande circulação.

3. Climatização e refrigeração

Serviços de instalação e manutenção de ventiladores e ar-condicionado registram alta demanda durante ondas de calor. Para quem já atua na área ou deseja ingressar nesse setor, este é um bom momento para oferecer serviços rápidos e de qualidade. Além disso, a venda de climatizadores e umidificadores de ar também pode ser uma opção rentável.

Foto: Freepik

4. Cosméticos e cuidados com a pele

Com a exposição ao sol, as pessoas devem ter cuidados redobrados com a pele, aumentando a busca por produtos como protetor solar, hidratantes e cosméticos refrescantes à base de aloe vera. Criar kits personalizados com esses produtos pode atrair clientes que buscam praticidade e proteção.

5. Aluguel de equipamentos para lazer ao ar livre

Com a onda de calor, muitas pessoas buscam opções de lazer em praias, rios e parques. Nesse sentido, o aluguel de cadeiras, guarda-sóis, barracas e até equipamentos esportivos, como pranchas de stand-up paddle e caiaques, pode gerar bons lucros, especialmente em regiões turísticas.

A woman applies sunscreen on the body part. Sun protection concept.

6. Aplicativos e serviços de entrega rápida

A onda de calor intenso faz com que muitas pessoas evitem sair de casa. Isso aumenta a demanda por serviços de entrega de água, gelo, bebidas e até refeições leves. Além disso, criar um serviço de entrega ágil e eficiente pode conquistar um público fiel durante os períodos mais quentes do ano.