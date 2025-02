Operação da PC e EDP flagra restaurante furtando energia no ES

Uma operação realizada pela Polícia Civil, com apoio da EDP, flagrou a prática de furto de energia em um restaurante localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória. No local, os técnicos da EDP identificaram uma adulteração no medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia, caracterizando a fraude.

O flagrante contou com a atuação de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic), de Vitória, junto com Perito do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e técnicos da EDP, resultou na condução da responsável pelo estabelecimento para o Deic, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Ela deve responder pelo crime de furto de energia, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Além do processo criminal, a proprietária irá arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Estratégias

Esforços desenvolvidos pela EDP nos últimos anos demonstram a eficácia progressiva das operações antifraude desenvolvidas em toda a sua área de concessão.

Entre os resultados conquistados, por exemplo, está a redução expressiva de reincidências na prática de fraudes de energia, com destaque para os clientes de grandes cargas (comércios e indústrias).

O uso da inteligência artificial baseada em algoritmos traz mais assertividade nas ações da companhia e outras estratégias contribuem para restringir a prática das irregularidades. Uma delas é a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes cargas que fraudam energia. Além disso, a parceria entre órgãos públicos, como a polícia, é fundamental e intensifica a mitigação deste crime.

Riscos e prejuízos

A EDP reforça sobre os riscos das fraudes de energia, que muitas vezes são realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocando em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. A EDP reforça que somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com a técnica e os equipamentos de segurança necessários.

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.

Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. Desta forma, o custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.

A EDP reforça que combate rigorosamente este crime. Casos de irregularidade podem ser denunciados anonimamente pelo site da EDP (www.edp.com.br) ou pelo telefone 0800 721 0707.

Leia também: Violência! Mulher é agredida pelo marido em Mimoso do Sul; veja fotos