Operação resulta em prisões e apreensões em cidade do Espírito Santo

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, com o apoio da Polícia Militar (PM), deflagrou, na manhã dessa quarta-feira (12), uma operação policial para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em imóveis localizados no bairro Altoé, no município de Nova Venécia.

A ação resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de drogas, dinheiro, eletrônicos e outros produtos provenientes de furto.

A operação teve como objetivo a recuperação de objetos furtados, que foram negociados pelo autor do crime em troca de entorpecentes. No primeiro endereço, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido contra um investigado de 25 anos. Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito tentou fugir para o interior da residência e sacar uma pistola calibre .380 para os policiais.

Nas buscas, com apoio do cão farejador Atena, foram apreendidas drogas, uma pistola calibre .380, munições, dinheiro, além de equipamentos eletrônicos, como notebook, tablet, caixa de som, rádio comunicador e assistente virtual. Também foram recolhidos relógios, ferramentas, perfumes e outros objetos com indícios de serem produtos de furtos e roubos na região.

Em outro endereço, a equipe localizou o alvo, de 24 anos, fora de sua residência, portando um cigarro de maconha. Durante a abordagem, foram encontradas na área externa da casa três pés de maconha, além de porções de maconha armazenadas dentro de uma bolsa infantil.

Durante a diligência, a companheira do suspeito, de 20 anos, foi submetida à busca pessoal. No momento da revista, ao retirar sua do colo, um pedaço de maconha caiu ao chão. A mulher alegou que a droga seria entregue a uma mulher na rua, mas depois mudou sua versão, afirmando que pertencia ao companheiro e que pretendia entregá-la a ele.

“A operação representa um avanço no combate à criminalidade na região e demonstra a importância do trabalho conjunto das forças de segurança. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos, bem como rastrear a origem dos objetos apreendidos para devolução aos legítimos proprietários", destacou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, delegado Willian Dobrovosk Simonelli.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.