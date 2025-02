Padre da Diocese de Cachoeiro é nomeado Bispo Auxiliar no RJ

O Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, 60 anos, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, e Vigário Geral da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, foi nomeado pelo Papa Francisco para ser o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (25), pelo Vaticano. A decisão, tomada pelo Papa Francisco, marca um importante momento na carreira do religioso capixaba e na história da Igreja Católica no Brasil.

Quem é o novo bispo auxiliar?

Joselito Ramalho Nogueira, de 60 anos, é natural de Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Sua caminhada vocacional começou em 1987, quando ingressou no Seminário Bom Pastor, da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para cursar Filosofia.

Antes de sua vocação presbiteral, Padre Joselito já havia se formado como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa (UFMG) em 1986. Esta formação diversificada contribuiu para sua visão integral do ministério pastoral.

Formação Teológica e Ordenação

Após concluir seus estudos em Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória (IFITAV), Monsenhor Joselito foi ordenado presbítero em 19 de junho de 1993. Sua trajetória eclesiástica inclui:

Administrador paroquial da Paróquia São José em Mimoso do Sul (1993)

Pároco da Paróquia Santíssima Trindade em Marataízes (1993-1998)

Diretor da Rádio Diocesana

Estudos Avançados em Roma (1998-2001)

Na capital italiana, Padre Joselito aprofundou seus conhecimentos teológicos, onde:

Concluiu Mestrado em Teologia Dogmática no Instituto Santo Tomás de Aquino “Angelicum”

Obteve Mestrado em Teologia Espiritual no Teresianum

Doutorou-se em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana

No Brasil, retornou à Atuação Pastoral. Em 2001, Monsenhor Joselito assumiu importantes funções na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim:

Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos

Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças

Desde 2023, Pároco na Paróquia Santo Antônio de Pádua em Rio Novo do Sul

Vigário Geral da Diocese

Contribuições Acadêmicas e Pastorais

Além de suas responsabilidades paroquiais, Padre Joselito tem desempenhado papéis significativos na formação teológica e na administração diocesana:

Professor de Teologia no Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia em Vitória

Docente na Escola Diaconal Santo Estevão, em Cachoeiro de Itapemirim

Professor no departamento de História do Centro Universitário São Camilo (2014-2024)

Coordenador diocesano de Pastoral

Membro de diversos conselhos da Diocese

Perspectivas para o Novo Cargo

A nomeação de Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro representa não apenas um reconhecimento de sua dedicação e competência, mas também um novo capítulo em sua missão pastoral. Sua experiência diversificada e formação sólida prometem contribuir significativamente para os desafios da Igreja Católica na metrópole carioca.

