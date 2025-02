PC apreende menores envolvidos em homicídio ocorrido em Guaçuí

Dois menores foram apreendidos pela Polícia Civil de Guaçuí, suspeitos de envolvimento no homicídio de um jovem de 21 anos, ocorrido no último sábado (22). O crime aconteceu em frente a um famoso bar na região.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava distraída, fumando em frente ao bar. Perto dela, havia um grupo de pessoas, quando um adolescente sacou um revólver e efetuou o primeiro disparo em direção ao jovem. Ele ainda tentou correr, mas o suspeito o seguiu e disparou mais vezes.

O crime foi gravado por câmeras de vigilância instaladas no local, possibilitando a identificação dos envolvidos. Além do adolescente que efetuou os disparos, duas pessoas maiores de idade e outros dois adolescentes foram identificados.

O delegado de Guaçuí, Levy Santana de Carvalho, solicitou a internação dos adolescentes e a prisão dos outros envolvidos.

Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), em Cachoeiro de Itapemirim.

