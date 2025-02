PC busca identificar suspeito de furtos de motocicletas em Marataízes

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, está em busca da identificação e prisão de um homem suspeito de cometer furtos de motocicletas da marca Shineray no município de Marataízes. Um vídeo com imagens do suspeito foi divulgado nesta quarta-feira (12).

Até o momento, as investigações confirmaram a participação do indivíduo em pelo menos dois furtos. O crime mais recente ocorreu nessa segunda-feira (10), em frente à Prefeitura de Marataízes.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para auxiliar na identificação do suspeito. Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Leia também: Mulher é presa durante operação da Polícia Civil em Cachoeiro