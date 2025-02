PC prende homem suspeito de violência doméstica em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializado de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia e em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nesta terça-feira (25), um homem de 20 anos, no bairro Altoé, em Nova Venécia.

Em desfavor do indivíduo, havia um mandado de prisão preventiva pela prática dos crimes de perseguição, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU), contra a ex-companheira.

“O investigado chegou a quebrar um dente da vítima e, na semana passada, por não aceitar o término do relacionamento, atacou a vítima na rua com um aparador de pelos e cortou seus cabelos à força. Além disso, agrediu-a com socos e chutes”, disse a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia, delegada Geórgia Schimidt Resk Malcum.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Leia também: Tropa de Elite! 42 novos delegados irão reforçar a segurança no Estado