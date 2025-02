PC prende três suspeitos de abusar sexualmente de criança no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, em uma ação conjunta com policiais civis de outras delegacias subordinadas à 16ª Delegacia Regional de Linhares, realizou, nessa quarta-feira (19), uma operação na zona rural do município para cumprir três mandados de prisão contra suspeitos de estupro de vulnerável.



Segundo as investigações, os suspeitos — um de 48 anos, outro de 57 e outro de 59 — abusaram sexualmente de uma menina de apenas 10 anos. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar há cerca de uma semana, e a partir disso, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares iniciou as diligências.



Nessa quarta-feira (19), os policiais saíram da Regional por volta das 11h e seguiram para a zona rural do município. ‘Durante a operação, os três suspeitos foram presos sem esboçar reação”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.



Após a prisão, os detidos foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os criminosos que cometem crimes sexuais.

