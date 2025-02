Philipe Lemos, ex-secretário de Turismo, assume diretoria na Cesan

O ex-secretário de Turismo do Espírito Santo e jornalista Philipe Lemos (PDT) foi confirmado como novo diretor de Relações Institucionais da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

Philipe deixou o comando da Secretaria de Turismo no início de fevereiro, dando lugar ao ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), que assumiu a pasta.

A nomeação de Philipe Lemos para a Cesan foi feita pelo governador Renato Casagrande (PSB). O ex-secretário confirmou o convite e afirmou que parte da equipe que o acompanhava na Setur também deve migrar para a companhia de saneamento.

A troca na Setur foi marcada pela chegada de profissionais que já trabalharam com Victor Coelho durante sua gestão à frente da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

