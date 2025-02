Piúma: projeto incentiva coleta seletiva no setor público

A Prefeitura de Piúma, através da Secretaria de Meio Ambiente, deu início ao projeto “Recicla Mais Piúma”, incentivando a coleta seletiva no setor público!

De acordo com a administração municipal a iniciativa conta com o apoio da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Piúma (ASCAP).

“Estamos promovendo a conscientização sobre a separação correta dos resíduos, fortalecendo a reciclagem e apoiando nossos catadores”, disse a Prefeitura de Piúma por meio das redes sociais.

