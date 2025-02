Piúma promove 1ª Caminhada Litorânea do Aghá ao Gambá  

A Prefeitura de Piúma convida a população para participar da 1ª Caminhada Litorânea do Ághá ao Gambá, que acontecerá no dia 08 de março, a partir das 6h30. O evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover a valorização ambiental e proporcionar um momento de lazer para toda a comunidade.

A concentração dos participantes será próximo ao Kalua, de onde partirá a caminhada rumo às belezas naturais do litoral de Piúma. O percurso promete uma experiência enriquecedora, permitindo que os participantes apreciem a paisagem e fortaleçam o contato com a natureza.

Os 250 primeiros inscritos receberão um kit caminhada, contendo caneca, squeeze, bolsa, camisa e boné. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online CLICANDO AQUI.

Para tornar o evento ainda mais especial, haverá uma aula gratuita de Yoga conduzida pela Professora Olinda, proporcionando relaxamento e bem-estar aos participantes. Além disso, os escoteiros Baden Power farão uma apresentação especial, agregando ainda mais valor à experiência.

A Prefeitura de Piúma reforça a importância da participação de todos e convida moradores e visitantes a se juntarem a essa jornada de bem-estar, contato com a natureza e valorização do meio ambiente.

LEIA TAMBÉM: Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 12 anos no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui