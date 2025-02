PM apreende granadas, drogas e munições durante patrulhamento no ES

Policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) apreenderam, na tarde da última terça-feira (18), oito artefatos explosivos, além de entorpecentes e munições para pistolas e fuzis no Morro da Garrafa, em Vitória.

Ao todo, foram apreendidos 191 pinos e três papelotes de cocaína, 11 unidades e 12 pinos de haxixe, 35 unidades de maconha, um tablete da mesma droga, 52 pinos e 11 pedras de crack, e 291 munições. Nenhum suspeito foi detido.

Os militares estavam em patrulhamento na região quando se depararam com cinco indivíduos se evadindo ao notarem a presença policial. Um dos suspeitos fugiu por uma área de mata, na qual a equipe realizou buscas e localizou uma sacola com os entorpecentes.

Já no quintal de uma casa, uma outra guarnição localizou oito granadas escondidas em um cano de PVC, embaixo de uma laje, e um saco de linha contendo as munições de calibre 9mm e 556.

O Esquadrão Antibombas do BME foi acionado para realizar o procedimento de desmilitarização das granadas. A equipe especializada transportou os artefatos para um local apropriado e realizou a total destruição deles.

As drogas e munições foram entregues na Delegacia Regional de Vitória.

