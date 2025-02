PM é acionada para conter homem durante surto em Atílio Vivácqua

Na noite da última terça-feira (11), uma equipe da Polícia Militar (PM) precisou auxiliar na contenção de um homem em surto no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações dos militares, o homem apresentava sinais de descontrole, alucinações e frases desconexas, dificultando o contato entre os agentes e o indivíduo.

Ainda segundo a PM, os agentes usaram gás de pimenta; entretanto, ele não se acalmou, e a Força Tática prestou apoio.

O homem se trancou no quarto, e foi necessária a autorização de um familiar para que os militares entrassem na residência e arrombassem a porta do cômodo. Mesmo após dois disparos de taser, ele cortou os fios e só foi imobilizado com o uso de algemas.

Os agentes contiveram o homem e o entregaram ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac), em Cachoeiro de Itapemirim.

Os profissionais orientaram a família a buscar a internação compulsória, já que o homem já havia tido outros episódios de surto. O irmão afirmou que a família não tem condições financeiras para manter a internação e não o acompanhou até a unidade de saúde, pois, segundo ele, na última vez que transferiram o irmão para o Capaac, eles não conseguiram pagar as diárias.

Leia também: Novo aumento? Passagem de ônibus pode ficar mais cara em Cachoeiro