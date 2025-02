PM localiza e apreende entorpecentes e arma de fogo no Espírito Santo

Nessa quarta-feira (19), as equipes de Força Tática do 6º Batalhão localizaram e apreenderam entorpecentes, munições e uma arma de fogo no município de Serra.

Durante patrulhamento, as equipes da Força Tática receberam informações de que um indivíduo estaria armazenando armas e drogas para o tráfico em uma localidade no bairro Novo Porto Canoa.

Diante da denúncia, prosseguiram ao endereço informado onde encontraram e apreenderam R$ 4.200,00 em espécie, uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada e carregador, seis munições calibre 9 mm intactas, 71 pinos de cocaína (150g), uma porção de cocaína (255g), uma porção de haxixe (45g), material para embalo de entorpecentes e duas balanças de precisão. Não houve detido

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia do município.

