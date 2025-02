PM realiza apreensão de materiais ilícitos em cidade do ES

Na última segunda-feira (10), o 10º BPM intensificou o combate ao tráfico de drogas no município de Guarapari, resultando em três apreensões de entorpecentes, arma e dinheiro proveniente de atividades criminosas. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade. Suspeitos foram detidos.

No bairro Bela Vista, após denúncia, militares localizaram uma pistola calibre .380, 101 pedras de crack, 36 unidades de haxixe, 40 kits de maconha, 2,5 tabletes de maconha, seis pedaços da mesma substância, 0,5 comprimidos de crack, duas porções de crack, uma porção de haxixe, três balanças de precisão, vasto material para embalo de drogas e dinheiro dentro de uma kitnet abandonada. Com o apoio da cadela policial Kyra, mais entorpecentes foram encontrados em outra residência.

No bairro Adalberto Simão Nader, a PM apreendeu crack e cocaína em um beco. Já no bairro Ipiranga, um suspeito foi flagrado vendendo drogas e, em sua residência, foram encontrados tabletes de maconha, balanças de precisão e anotações sobre o tráfico. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia.

