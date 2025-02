Polícia Científica passa integrar o Ciodes com equipe específica no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) publicou a portaria 01-R, por meio da qual a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) passa a integrar o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Na prática, significa que a Polícia Científica passará a dispor de policiais próprios atuando dentro do Ciodes, o que vai conferir mais celeridade e precisão no envio de equipes para ocorrências em que for necessária a atuação da PCIES.

Autonomia da Polícia Científica

A Portaria foi publicada na última quarta-feira (28), no Diário Oficial do Estado, e traz ainda atualizações dos protocolos e rotinas operacionais, além de normas de integração entre as agências responsáveis pelo atendimento das ocorrências. A mudança faz parte do processo de autonomia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que, em março de 2024, foi desmembrada da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), tornando-se um órgão da Administração Direta integrado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Sesp.

O Ciodes integra hoje, presencialmente, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a Polícia Civil do Espírito Santo, a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e a Guarda Municipal de Vitória. Cada instituição mantém, em regime de plantão, Despachadores de Recursos Operacionais (DRO), que são responsáveis por receber as ocorrências e enviar equipes para o atendimento.

Fortalecimento da instituição

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que a integração da PCIES ao Ciodes é uma forma de fortalecer a instituição e levar aos capixabas um atendimento mais célere e eficaz.

“Com um policial científico atuando como DRO no plantão do Ciodes, teremos mais capacidade de resposta em ocorrências nas quais a presença da Polícia Científica se faça necessária. O profissional, conhecendo melhor as atribuições da instituição a que ele pertence, poderá dar encaminhamento às ocorrências de forma mais ágil, promovendo rápida resposta no acionamento de equipes de perícia para locais de crime”, destacou o secretário Leonardo Damasceno.

Celeridade e a precisão

O perito oficial geral da PCIES, Carlos Alberto Dalcin, destacou que a celeridade e a precisão na resposta da PCIES em ocorrências policiais é essencial para o Sistema de Segurança e Justiça capixaba, garantindo a inviolabilidade e idoneidade das prova. “Como a mais nova força de Segurança do Espírito Santo, a Polícia Científica tem a honra de integrar a equipe do Ciodes e contribuir, ainda mais, com a segurança da população capixaba. Ter um policial nosso integrando a rede despacho de recursos nos possibilita estar presentes nos locais de crime de forma mais ágil, preservando todo o percurso da prova material, desde o seu reconhecimento até o descarte, com o objetivo de garantir a autenticidade, a idoneidade e a preservação dos vestígios relacionados a um crime”, afirmou Dalcin.