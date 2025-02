Polícia Civil apreende armas e munições ilegais em Mantenópolis

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, com o apoio da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, cumpriu, nessa terça-feira (25), um mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de duas armas de fogo e uma grande quantidade de munições ilegais.

A ação ocorreu no Centro da cidade e teve como alvo cinco locais previamente identificados. Após diligências e buscas minuciosas, a equipe apreendeu as armas e a munição, além de prender em flagrante um homem de 49 anos, que que responderá pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

