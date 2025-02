Polícia Civil e Militar realizam operação em Guaçuí; veja detalhes

Na noite da última terça-feira (25), a Polícia Civil de Guaçuí, com o apoio da Polícia Militar, realizou uma operação em diversos bairros da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no bairro São Miguel e um no centro da cidade.

Entretanto, apesar de os policiais não terem encontrado nenhuma arma ou material ilícito, foi possível apreender aparelhos celulares dos suspeitos. Essa apreensão é de extrema importância para as investigações em andamento na Delegacia de Guaçuí.

Durante a noite, alguns condutores foram abordados com o objetivo de inibir ações criminosas na cidade.

A Polícia Civil e a Polícia Militar reafirmam seu compromisso com a sociedade de manter a ordem e a tranquilidade em Guaçuí.

