Polícia Civil prende suspeito de furtar energia elétrica no ES

A Polícia Civil (PC), por meio do 6º Distrito Policial de Vila Velha, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (18), um homem de 53 anos suspeito de furtar energia elétrica em um imóvel no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A ação contou com a participação da equipe da EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, e da Polícia Científica (PCI).



Durante a inspeção no edifício, foi constatada a existência de uma ligação direta irregular. O medidor do imóvel havia sido retirado, e o morador foi identificado como responsável pela fraude.

O suspeito foi conduzido ao 6º Distrito Policial onde foi autuado em flagrante por furto. Após os procedimentos de praxe, foi liberado mediante pagamento de fiança e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao furto de energia. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A concessionária EDP também recebe informações pelo telefone 0800 721 0707 ou pelo site www.edp.com.br. A identidade do denunciante é preservada.

