Polícia Civil prende suspeito de homicídio em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, prendeu, na noite desta segunda-feira (17), em cumprimento do mandado de prisão, um homem de 43 anos, investigado pelo homicídio de Fernando Paulo Gaspar, de 28 anos, ocorrido no dia 25 de janeiro, no bairro Niterói, em São Domingos do Norte.

O homicídio ocorreu na tarde do dia 25 de janeiro, em um bar no bairro Niterói. Segundo testemunhas, a vítima e o suspeito estavam no estabelecimento quando se envolveram em uma discussão. O suspeito deixou o local, foi até sua residência e retornou armado com uma barra de ferro, com a qual atingiu a vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, delegado Dair Oliveira Júnior, a motivação do crime foi uma briga banal entre os envolvidos, possivelmente agravada pelo consumo de bebida alcoólica.

As investigações apontaram que o suspeito estava escondido em uma residência localizada em Pontal do Ipiranga, Linhares. As equipes da DHPP de Linhares e da DP de São Domingos do Norte, realizaram diligências e, ao chegarem ao local, efetuaram a prisão do suspeito no momento em que ele saía para abrir o portão. Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, foi encaminhado ao presídio.

O delegado Dair Oliveira Júnior destacou a celeridade das investigações, ressaltando que o indiciamento e o pedido de prisão ocorreram no dia 29 de janeiro, apenas quatro dias após o crime. “O rápido andamento das investigações e a efetivação da prisão demonstram o compromisso da Polícia Civil na elucidação de crimes tão graves e na responsabilização criminal de seus autores”, afirmou o delegado.

Leia também: Momentos de terror em Cachoeiro: filhos são feitos reféns pelo pai