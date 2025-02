Polícia Federal combate pornografia infantil na internet no ES

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (25), na cidade de Cariacica a Operação ADEONA II para cumprimento de 01 (um) mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, visando a repressão de crimes de divulgação de pornografia infantil através da internet.

A investigação apura a prática dos crimes graves descritos nos Art. 241- ECA (Venda de pornografia infanto-juvenil), Art. 241-B ECA (Aquisição/Posse/Armazenamento de pornografia infanto-juvenil) e Art. 241-A ECA (Disponibilização/Compartilhamento/Publicação de pornografia infanto-juvenil).

Na residência do investigado, foram apreendidos 03 celulares com suspeita de conterem mídias de violência sexual infanto-juvenil.

O suspeito poderá responder pelo crime descrito no Art. 241-B ECA (Aquisição/Posse/Armazenamento de pornografia infanto-juvenil), bem como pelo crime descrito no Art. 241-A ECA (Disponibilização/Compartilhamento/Publicação de pornografia infanto-juvenil), com penas que podem alcançar até 10 anos de reclusão, além de sanções pecuniárias.

As investigações foram iniciadas após ser identificado tráfego ne rede de computadores que um morador do Estado do Espírito Santo havia adquirido aproximadamente 1.000 arquivos de abuso sexual infanto-juvenil, muitos deles com crianças de idade entre 06 e 10 anos de idade.

O nome da operação “ADEONA”, faz alusão a deusa que ensinava os meninos a andar, acompanhando-os nos primeiros passos fora de casa.

