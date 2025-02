Foragido da Justiça é preso pela PRF em cidade do Espírito Santo

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, durante uma fiscalização de combate à criminalidade na BR-101, em Viana.

A abordagem ocorreu por volta das 9h50, no km 298 da rodovia, quando uma equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo Fiat Cronos com três ocupantes. O condutor apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), informando que trabalhava como motorista de aplicativo e transportava dois passageiros até Cariacica.

Durante a verificação dos ocupantes, os passageiros, que se identificaram como primos, tiveram seus nomes consultados nos sistemas policiais. A pesquisa revelou que um deles possuía um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha por homicídio.

Diante da constatação, o foragido foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica para as providências cabíveis.

