Polícia Militar apreende três armas de fogo em Cachoeiro

O 9º Batalhão da Polícia Militar realizou importantes apreensões de armas de fogo em Cachoeiro de Itapemirim neste final de semana. Três armas foram retiradas de circulação em diferentes ações conduzidas pelas equipes da Força Tática e radiopatrulha.

Na madrugada de domingo (16), durante patrulhamento no bairro Bela Vista, militares da Força Tática dispersaram um evento irregular e localizaram um indivíduo que tentou fugir com uma arma de fogo. O suspeito deixou cair um revólver calibre 38 com cinco munições e acabou detido. No local, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Ainda no domingo à noite, uma ação policial resultou na apreensão de uma submetralhadora artesanal calibre 9mm, no bairro Maria Ortiz. O armamento foi encontrado no banco traseiro de um veículo Kia Cerato, utilizado por dois suspeitos de tráfico de drogas na região. Ambos foram detidos no local e conduzidos à delegacia.

Já na madrugada de sábado (15), um homem foi detido no bairro Nova Brasília após ser flagrado pelas câmeras de videomonitoramento portando uma pistola 9mm carregada com dez munições. Ele foi abordado e encaminhado à Delegacia Regional.

