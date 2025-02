Jovem é preso suspeito de cometer assaltos em cidade do Espírito Santo

Um homem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira (13), no bairro Jardim das Oliveiras, em São Gabriel da Palha, por meio da Polícia Militar (PM).

O jovem é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina por envolvimento em um roubo ocorrido no dia 21 de janeiro em uma residência no bairro Columbia, também em Colatina. A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha.

Durante o crime, as vítimas foram algemadas e diversos itens foram roubados, incluindo joias, eletroeletrônicos e roupas.

As investigações iniciais revelaram que os autores do crime fugiram a bordo de um veículo preto com placa clonada, veículo que foi apreendido poucos dias depois, também em São Gabriel da Palha. “A apreensão do carro possibilitou a identificação de um dos envolvidos no roubo. Diante disso, representamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária do suspeito, o que foi deferido”, disse o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar os demais envolvidos no roubo, possíveis receptadores e recuperar os itens roubados.

Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional.

