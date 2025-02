Praias da Serra tem 19 pontos próprios para banho; confira quais

A Secretaria de Meio Ambiente da Serra (Semma), divulgou, através do Departamento de Saneamento Ambiental (DSA), o relatório de balneabilidade semanal da cidade. O relatório, que foi divulgado nesta sexta-feira (21) mostra que o município conta com 19 pontos próprios para banho.

Vale ressaltar que a análise é válida até a próxima sexta-feira, dia 28, e o monitoramento é feito em 26 pontos da orla.

Os resultados podem ser acessados por meio do link http://www.serra.es.gov.br/site/pagina/balneabilidade-das-praias.

Os pontos 04, Costa Bela, 06, em Jacaraípe I, 08 em Jacaraípe III, 09, em Jacaraípe IV (Solemar), 10, em Jacaraípe V (Curva da Baleia), 12, em Jacaraípe VI,13, Jacaraípe VII,14, na Foz do Córrego Laripe, 16, em Manguinhos I, 17, em Manguinhos II, 18, em Manguinhos III, 19, em Manguinhos IV, 22, Bicanga II, 23, em Balneário de Carapebus, 25, em Carapebus I e 26, Carapebus II, estão excelentes para banho.

O Ponto 03, em Nova Almeida II, e 21, em Bicanga I, estão satisfatórias, já o ponto 24, na Lagoa de Carapebus , está muito bom.

