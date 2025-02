Prefeito de Apiacá tem celular clonado

O prefeito de Apiacá, Márcio Keres (PSB), teve seu número de celular clonado nesta quinta-feira (20). Os golpistas usaram os contatos para enviar mensagens fraudulentas, solicitando depósitos bancários com a promessa de restituição no dia seguinte.

A maior parte dos valores pedidos ficaram em torno de R$ 5 mil, mas pelos menos uma das mensagens citava mais de R$ 15 mil.

Assim que a fraude foi identificada, iniciou-se uma mobilização para informar a população e evitar que alguém fosse lesado. Comunicados foram divulgados por diferentes canais para esclarecer que Márcio não estava fazendo tais pedidos e que qualquer mensagem suspeita deveria ser ignorada.

Durante o início da noite, os esforços seguiam concentrados no resgate do número e na adoção das medidas cabíveis para impedir novos ataques.

Diante desse cenário, a recomendação é que qualquer pessoa que receba pedidos de dinheiro, mesmo que aparentemente vindos de contatos conhecidos, confirme a veracidade da solicitação por outros meios antes de tomar qualquer atitude.

