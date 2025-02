Prefeito de Calçado tem celular clonado e faz alerta à população

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca (PSB), teve seu WhatsApp clonado e fez um alerta à população sobre possíveis golpes em seu nome.

Por meio de um comunicado, ele pediu que ninguém responda a mensagens suspeitas enviadas de seu número, especialmente aquelas que solicitam dinheiro ou informações pessoais.

“Venho alertar a todos que meu WhatsApp foi clonado. Se receberem mensagens suspeitas em meu nome, especialmente solicitando dinheiro, informações pessoais ou qualquer outra abordagem incomum, peço que não respondam e não realizem nenhuma transação”, declarou.

O prefeito informou ainda que já está tomando as providências necessárias para resolver a situação. “Conto com a compreensão e atenção de todos!”, completou.

Na amanhã desta quinta-feira (20), Márcio Keres (PSB), prefeito de Apiacá, também registrou que seu número de telefone celular havia sido clonado.

Casos de clonagem de WhatsApp têm se tornado cada vez mais comuns no Espírito Santo, com criminosos usando essa prática para aplicar golpes financeiros. A recomendação das autoridades é ativar a verificação em duas etapas e desconfiar de solicitações inesperadas, mesmo que pareçam vir de contatos conhecidos.

