Prefeito de Marataízes participa do ‘Jogo Aberto’ nesta terça (25)

Prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), participa do podcast ‘Jogo Aberto’ nesta terça (25)

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), será o entrevistado do podcast Jogo Aberto nesta terça-feira (25), a partir das 14h. A transmissão ao vivo acontecerá pelo canal do YouTube do portal AQUINOTICIAS.COM.

Durante a entrevista, conduzida pelos jornalistas Diórgenes Ribeiro e Flávio Cirillo, Toninho fará um balanço dos primeiros 60 dias à frente da gestão municipal, destacando ações e desafios enfrentados neste início de mandato.

