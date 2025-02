Prefeito de Vitória é agredido durante desfile de escola de samba

Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória, foi agredido na madrugada deste domingo (23) durante o desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Sambão do Povo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele é atingido no rosto por um pano branco e cai de costas no chão.

Folião contrariado

A confusão teria começado quando um militar tentou acessar uma área reservada à imprensa, restrita ao público. Segundo informações do portal UOL, uma funcionária impediu sua entrada e segurou sua blusa, que rasgou, revelando uma arma. Contrariado, ele agrediu, o que gerou tumulto no local.

Uma equipe de Pazolini foi acionada para intervir na situação. O prefeito, ao tentar registrar a ação do militar com seu celular, teve o aparelho arrancado de suas mãos. O episódio resultou em uma confusão generalizada, momento em que uma mulher usou um pano para atingi-lo no rosto, levando-o a cair no chão.

A festa não parou

Após o incidente, o militar foi contido e retirado do local. Apesar da atitude, Pazolini apareceu no Sambão do Povo e acompanhou os desfiles até o amanhecer. Em suas redes sociais, ele registrou fotos ao lado de foliões e demonstrou tranquilidade

A reportagem entrou em contato com a assessoria do prefeito, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

