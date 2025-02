Prefeito se ausenta e vice assume comando da Prefeitura de Venda Nova

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim, transferiu temporariamente o comando do município ao vice-prefeito José Luiz Pimenta. A mudança, oficializada nesta terça-feira (25), ocorre devido à ausência do chefe do Executivo, que estará fora do país até o dia 12 de março.

A transmissão do cargo seguiu todos os trâmites legais, com aprovação da Câmara Municipal por meio do Decreto Legislativo nº 001/2025, garantindo transparência ao processo.

Em nota, Dalton Perim destacou que a viagem internacional já estava programada antes mesmo de sua candidatura e reforçou a confiança na gestão interina. “O vice-prefeito Pimenta assume a Prefeitura com meu total respaldo. Confio plenamente no seu compromisso e na competência da nossa equipe, que seguirá trabalhando com responsabilidade e eficiência”, afirmou.

Com o término do período de afastamento, Dalton Perim retomará automaticamente suas funções à frente da administração municipal.

Leia Também: Vereador sugere CEI para apurar desvio de fraldas em Cachoeiro