Vereador sugere CEI para apurar desvio de fraldas em Cachoeiro

O vereador Creone da Farmácia (PL), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, anunciou que solicitará a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar possíveis irregularidades na compra de fraldas geriátricas e medicamentos para a Farmácia Municipal.

A iniciativa surge após a Prefeitura, por meio da Controladoria Geral do Município, instaurar processos de auditoria para investigar indícios de desvios nos contratos firmados em 2024. “Estou buscando, como presidente da Comissão de Saúde, apurar a fundo e chegar até os responsáveis. Inadmissível – na minha gestão não aceitarei roubo – meu compromisso é com a verdade”, declarou o parlamentar.

O vereador utilizará a Tribuna da Câmara nesta quarta-feira (25) para apresentar o caso e buscar apoio dos demais parlamentares na abertura da investigação.

