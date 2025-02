Prefeitura de Castelo abre oportunidades para diversas áreas; confira

A Prefeitura de Castelo tornou público o Edital do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH). O objetivo é a contratação temporária de profissionais para cargos de níveis fundamental incompleto a superior completo.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação de profissionais para atuarem nas seguintes áreas: Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza; Técnico de Serviços Gerenciais; Operador de Serviços Administrativos; Auxiliar de Cozinha; Cozinheiro; Motorista D; Cuidador de Idosos; Cuidador Infantil/Juvenil; Economista Doméstico; Assistente Social; Nutricionista e Psicólogo, para atendimento às necessidades de excepcional interesse público da SEMDSH.

As inscrições podem ser feitas no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo, localizado na Rua Antônio Machado, n.º 118, Centro, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos. Alguns cargos podem exigir experiência profissional e/ou títulos, que devem ser comprovados por meio de documentos.

Para obter informações detalhadas sobre o processo seletivo, como requisitos específicos para cada cargo, cronograma, remuneração e critérios de seleção, consulte o edital no site: www.castelo.es.gov.br.

