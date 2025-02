SINE de cidade do Litoral Sul tem 90 oportunidades de emprego

A agência do Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Marataízes está com 90 vagas de emprego em diversas áreas neste início de semana. Destaque para 10 vagas de operador caixa (ensino Médio completo) e 20 para auxiliar de linha de produção (sem exigência de escolaridade).

O SINE de Marataízes fica na Avenida Rubens Rangel, 1489, térreo do Edifício Itamaraty, na Cidade Nova. O atendimento é presencial, das 8h às 17h. Para o cadastro para vagas de emprego são necessários CPF, RG e Carteira de Trabalho.

As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

